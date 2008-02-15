Сьогодні православні відзначають Стрітення Господнє

Сьогодні православні віруючі відзначають Стрітення Господнє.

Це свято в християнській церкві встановлено в пам`ять про те, як Ісуса на сороковий день після народження принесли до єрусалимського храму, щоб "поставити перед Господом".

За іудейським звичаєм, кожну дитину чоловічої статі треба було присвячувати служінню Богові. Однак коли служіння при храмі було цілком доручене "коліну Левіну" (один із дванадцяти родів ізраїльського народу), тоді за дітей з інших колін було встановлено приносити жертву.

Відповідно до переказу, у храмі до земних батьків Христа підійшла благочестива людина на ім`я Симеон, якому було повідомлено, що він не помре, доки не побачить Спасителя світу. Симеон довго чекав виконання обіцянки Божої - він жив близько 300 років. У храмі праведний Симеон узяв на руки Ісуса, благословив Бога і сказав: "Господи, тепер Ти відпускаєш мене з цього життя в майбутнє, як обіцяно Тобою мені, і я тепер помру спокійно, тому що на власні очі бачив Спасителя світу".

Стрітення символізує зустріч Старого і Нового Заповітів: даного єврейському народові Закону Божого і нового, вищого Закону Божественної любові, принесеного у світ Ісусом Христом.