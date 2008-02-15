Розбійний напад на пошту в Київській області: грабіжники полювали за вкладами

Пограбування в масках і з пострілами трапилося днями в Сквирському районі на Київщині. Біля полудня до маленького поштового відділення на околиці села Миньковці під`їхав «Опель». З салону автомобіля вибігли двоє молодчиків в чорних масках, третій залишився в машині. Увірвавшись в приміщення і погрожуючи працівникам пошти зброєю, вони очистили касу (у якій опинилося всього 6 тисяч гривень). І перш ніж від`їхати, на вулиці по-ковбойськи відсвяткували свій успіх стріляниною з рушниць в повітря.

Відразу наздогнати злочинців міліції не вдалося. Але розшукали швидко - по машині. Як виявилось, один з нападників відправився на справу на своїй машині! Тому вже о п`ятій вечора всіх молодчиків затримали в Білій Церкві. Грабіжниками виявилися двоє 25-річних і один 21-річний хлопець.

Але найцікавіше з`ясувалося пізніше.

- Ці грабіжники вже більше року знаходяться в розшуку, - розповів начальник ЦГЗ УМВС Київській області Микола Жукович. - Раніше таким же способом вони обчистили касу пошти в Рокитнянському районі і винесли 1,5 тисячі гривень. Очевидно, на цей раз хлопці чекали, що на пошту привезли гроші для виплат вкладникам Ощадбанку СРСР і сподівалися добре поживитися.

«Розбійний напад» - так звучить стаття 187, ч.3 Кримінального кодексу, за якоюй грабіжникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Комсомольская правда в Украине