Столична ДАІ запровадила в Києві ще одне ноу-хау

Столична Державтоінспекція з початку лютого запровадила в Києві ще одну нову форму роботи підрозділів ДАІ, спрямовану значно покращити безпеку дорожнього руху в місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Державного департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, ситуація на автошляхах столиці завжди була непростою, тому керівництвом ДАІ прийнято рішення кардинально змінити підхід до її розв’язання.

Як зауважив С.КОЛОМІЄЦЬ, з цією метою вся територія Києва поділена на ділянки, які закріплені за конкретними співробітниками ДАІ - від рядового до начальників всіх рангів.

Пояснюючи новий принцип роботи, С.КОЛОМІЄЦЬ поінформував, що, передусім, співробітники ДАІ виїжджають на закріплені за ними вулиці у вранішні та вечірні «години пік». У випадку виникнення ускладнення до чергового надходить своєчасна та реальна інформація про дорожню обстановку і, в разі потреби, негайно вживаються заходи для її поліпшення.

За словами С.КОЛОМІЙЦЯ, «це щось на зразок роботи дільничного інспектора, якого повинні знати на його території всі». А тому про ефективність роботи інспекторів ДАІ і відповідна оцінка їх роботи свідчитиме стан аварійності на його ділянці та результати опитування громадської думки.

Як зазначив С.КОЛОМІЄЦЬ, з моменту запровадження такої роботи вже простежується зниження аварійності у столиці на 25%.

Крім того, додав він, постійний контроль за дорожньою ситуацію загалом сприяв зменшенню затримок у русі транспорту.