18 лютого о 14.30 - в студії Першого Національного (вул. Мельникова, 42) відбудеться запис програми «Що? Де? Коли?».

- 16.20 - прес-конференція на тему: «Що? Де? Коли?» Український варіант». Учасники: Віталій Докаленко, президент Національної телекомпанії України; Олександр Андросов, ведучий програми «Що? Де? Коли?»; Леонід Черненко, продюсер проекту «Що? Де? Коли?»; Ілля Новиков і Равшан Аскеров, гравці російського елітарного клубу "Що? Де? Коли?".