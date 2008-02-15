Місце для Соборної мечеті визначив Господарський суд Криму

Господарський суд Автономної Республіки Крим зобов`язав Сімферопольську міську раду укласти з Духовним управлінням мусульман Криму договір оренди земельної ділянки площею 2,7 га на вулиці Ялтинській, 22 для будівництва Соборної мечеті.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник Муфтія Криму з питань будівництва і управління справами Джеміль БЕБИШЕВ.

За його словами, Госпсуд, заслухавши доводи всіх сторін (на засіданні були присутні представники міськради Сімферополя, Лісового господарства, Рескомзему автономії, представники мусульман Криму), ухвалив рішення задовольнити вимоги позивачів - Духовного управління мусульман Криму.

Д.БЕБИШЕВ відзначив, що суд зобов`язав міськраду в десятиденний термін укласти з Духовним управлінням мусульман Криму договір оренди ділянки площею 2,7 га на вулиці Ялтинська, 22 у Сімферополі для будівництва Соборної мечеті.

У Госпсуді Криму кореспондентові УНІАН інформацію одержати не вдалося – на місці не виявилось помічника судді, який розглядав справу.

Не вдалося одержати інформацію з даного приводу і в міськраді Сімферополя.

Як повідомляв УНІАН, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не вирішується впродовж багатьох років. Спочатку Духовне управління мусульман Криму планувало збудувати свій головний храм у міському парку «Салгірка», пізніше погодилось на альтернативну пропозицію спорудити мечеть на пустирі, розташованому на об`їзній трасі на вулиці Ялтинській, 22. У липні 2004 року Сімферопольська міськрада погодила ДУМК місцерозташування земельної ділянки площею 2,7 га і видав дозвіл на розробку техдокументації з відведення даної землі в оренду. Проте у зв`язку з тим, що в березні 2006 року набув чинності новий Лісовий кодекс, виникла необхідність у повторному узгодженні даного питання Сімферопольською міськрадою, а також Радою міністрів і Верховною Радою АРК.

10 січня 2008 року на сесії Сімферопольської міськради було ухвалено рішення виділити під мечеть ділянку площею 2,7 гектара по вулиці Лугові, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше.

Духовне управління мусульман Криму висловило обурення з цього приводу і звернулося до суду, а прокуратура Криму винесла протест на рішення міськради.

12 лютого на вулиці Ялтинській мусульмани розпочали акцію зі збору каменів-ракушняків. Кримські татари закликали мусульман і жителів Криму інших віросповідань принести їм по каменю. Головна умова акції – від кожної людини по одному каменю. Організатори заявили, що мета акції полягає не в зборі будматеріалів, а в прагненні показати владі єдність і рішучість кримськотатарського народу. Перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ заявив, що будівництво Соборної мечеті розпочнеться тільки після офіційного закріплення земельної ділянки. У міськраді Сімферополя назвали акцію кримських татар несанкціонованою.