У Києві замість маршруток запустять 500 нових комунальних автобусів

Упродовж 8 місяців на дороги Києва планується випустити 500 нових комунальних автобусів замість маршруток.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на зустрічі з Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ генеральний директор КП «Київпастранс» Микола ЛАМБУДСЬКИЙ, обговорюючи проблему з неякісним обслуговуванням киян маршрутними таксі.

М.ЛАМБУДСЬКИЙ зазначив, що цього року його підприємство планує придбати 500 автобусів середньої місткості для того, щоб заповнити ними сектор, в якому працюють приватні перевізники.

«Для того щоб прискорити цей процес (заповнення доріг Києва новим громадським транспортом замість маршруток), ми цього року плануємо придбати 500 великих автобусів у лізинг. Місто нам має трохи допомогти, тому що автобуси дорогі, щоб заповнити ними основні маршрути таксомоторів, стратегічні для міста», - сказав М.ЛАМБУДСЬКИЙ.

За його даними, з бюджету міста для цього необхідно буде виділити близько 100 млн. грн. Іншу, причому велику частину грошей, Київпастранс готовий взяти на себе.

Він також повідомив, що перші 250-300 таких автобусів Київ матиме вже через 4-5 місяців.

Це будуть сучасні автобуси, комфортні для пасажирів і водіїв, і їх планується використовувати не менше 12 років на дорогах столиці.

За його словами, коли автобуси окупляться, вони використовуватимуться вже не в режимі маршрутного таксі, а в звичному режимі комунального пасажирського транспорту.

«За 8 місяців ми цей проект можемо реалізувати», - сказав М.ЛАМБУДСЬКИЙ.