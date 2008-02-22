В Головному управлінні розвідки Міноборони нагородили ветеранів-розвідників

Сьогодні, 22 лютого, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України відбулись урочисті заходи з нагоди Дня захисника Вітчизни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУР Міноборони, керівництво розвідувального органу воєнного відомства запросило взяти участь у святкових заходах видатних розвідників минулих років. У святкуванні взяли участь: Герой України генерал-майор у відставці Євген БЕРЕЗНЯК, Герой України полковник у відставці Лука СУШКО, Герой Радянського Союзу полковник у відставці Володимир ПОЛУПАНОВ, генерал-лейтенант у відставці Борис ТКАЧ, генерал-майори у відставці Митрофан ЧЕРНИХ та Володимир КУЗОВЕНКО.

Звертаючись до присутніх, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Віктор ГВОЗДЬ підкреслив, що подвиги захисників Вітчизни – велична правда історії, яку не спотворять і не перекреслять жодні зміни у сучасному світі. Це – взірець реального, дієвого патріотизму для кожної чесної людини і свідомого громадянина, наочне свідчення єдності всіх поколінь українського народу.

З нагоди свята В.ГВОЗДЬ нагородив ветеранів воєнної розвідки цінними подарунками.