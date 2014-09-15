Бойовики почали переводити школи на Луганщині на "російську програму"

15:41, 15 вересня 2014
Суспільство
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Ряд шкіл Свердловського району Луганської області перевели на російську програму.

REUTERS

Як повідомляє "Інформатор", у навчальних закладах відмовилися від викладання української мови, історії України та української літератури.

Також наголошується, що були закриті українські класи.

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Між тим, у школах як і раніше користуються підручниками, виданими в Україні.

Як вчора повідомляв УНІАН, у Макіївській школі бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» вимагали замінити на російську мову все, що написано на стендах по-українськи.

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