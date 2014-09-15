Бойовики почали переводити школи на Луганщині на "російську програму"

Як повідомляє "Інформатор", у навчальних закладах відмовилися від викладання української мови, історії України та української літератури.

Також наголошується, що були закриті українські класи.

Читайте такожЛуганчан уже агітують учити російські закони

Між тим, у школах як і раніше користуються підручниками, виданими в Україні.

Як вчора повідомляв УНІАН, у Макіївській школі бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» вимагали замінити на російську мову все, що написано на стендах по-українськи.