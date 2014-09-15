Бойовики почали переводити школи на Луганщині на "російську програму"
15:41, 15 вересня 2014Суспільство
0 0
Ряд шкіл Свердловського району Луганської області перевели на російську програму.
REUTERS
Як повідомляє "Інформатор", у навчальних закладах відмовилися від викладання української мови, історії України та української літератури.
Також наголошується, що були закриті українські класи.
Читайте такожЛуганчан уже агітують учити російські закони
Між тим, у школах як і раніше користуються підручниками, виданими в Україні.
Як вчора повідомляв УНІАН, у Макіївській школі бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» вимагали замінити на російську мову все, що написано на стендах по-українськи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter