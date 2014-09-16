110 українських дітей відправилися на відпочинок до Грузії

На запрошення Уряду Грузії діти відпочиватимуть у дитячому закладі «Табір майбутнього», підвідомчому Міністерству у справах молоді та спорту цієї країни. Про це повідомляє прес-служба міністерства соціальної політики України.

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Як зазначається в повідомленні, до групи включено дітей з 15 областей України (Київська, Запорізька, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Житомирська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Донецька, Луганська області та м. Київ).

Серед них 53 дитини, батьки яких є учасниками АТО, 51 дитина - з родин вимушених переселенців зі східних областей. У 3 дітей батьки загинули під час акцій протесту на Майдані Незалежності, в 2 дітей батьки загинули під час АТО. Одна дитина є сиротою.

Ця поїздка стала можливою завдяки співпраці Уряду Грузії, Центру Дітей та Молоді з грузинської сторони та Міністерства соцполітики України, служби у справах дітей Київської обласної державної адміністрації і Міжнародного благодійного фонду „Країна Милосердя” – з української сторони.

Задля супроводження українських дітей на відпочинок до Києва спеціально прилетіли Державний міністр Грузії з питань діаспори Гела Думбадзе та заступник Міністра у справах молоді та спорту Раті Брегадзе.

Під час брифінгу, що відбувся в Міжнародному аеропорті «Київ» перед відправленням літака із дітьми, Думбадзе зазначив, що Грузія добре пам’ятає ту підтримку, що надавала їй Україна у складні моменти грузинської історії, тож вважає за честь віддячити нашій державі сьогодні.

У свою чергу, заступник Міністра соціальної політики України Наталія Федорович подякувала грузинській стороні за запрошення українських дітей, які особливо потребують відпочинку та реабілітації. «Ці діти пережили важкі події. Тож я дякую Уряду Грузії за ту важливу справу, що він робить», - наголосила Федорович.

Юних відпочивальників супроводжують 15 педагогічних та медичних працівників. Діти перебуватимуть у Грузії упродовж двох тижнів. Господарі підготували для них цікаву спортивну, культурну та пізнавальну програму, підкреслюється в повідомленні.