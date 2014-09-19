На Донеччині терористи розстріляли родичів активіста "Батьківщини"

Про це "Новин Донбасу" повідомив голова виборчого штабу ВО "Батьківщина" в Донецькій області Олександр Ярошенко.

За його словами, бойовики зупинили родичів Платошиної на блокпосту по дорозі в Ясинувату, куди вони їхали, щоб забрати зимові речі. Їх імена виявилися в "розстрільних списках". Після розстрілу їх тіла зі слідами вогнепальних поранень доставлено в морг.

Читайте такожТерористи викрали 4 викладачів Луганського держуніверситету внутрішніх справ

За іншою інформацією терористи розстріляли родичів активістки на блокпосту між Ясинуватою і Макіївкою, коли вони їхали на роботу в Донецьк. Їх тіла глава ясинуватської "Батьківщини" знайшла 17 вересня в морзі, а 19 вересня їх поховають.