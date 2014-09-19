У Донецьку бойовики обстріляли колектор газопроводу, залишивши без газу 172 квартири

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, у Донецьку ситуація зберігається напруженою.

«Обстріли терористів пошкодили колектор газопроводу, відключено газопостачання кількох будинків по вул. Салтикова-Щедріна і Композиторів, без газу залишилося 172 квартири», - зазначив речник РНБО.

Читайте такожБойовики хочуть "націоналізувати" вугільні шахти ДонбасуВодночас, за словами Лисенка, незважаючи на обстріли, комунальники змогли відновити газопостачання 147 квартир на Київському проспекті Донецька.

Читайте такожУ Донецьку від артобстрілу загинув мирний житель, зруйновано будинки - міськрада Також бригади «Донецькобленерго» відновили електропостачання селища Грабарі в Куйбишевському районі. Електроенергію отримали жителі 3 багатоповерхових будинків і 200 будинків приватного сектору.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок поточного місяця, на Луганщині через бойові дії без газу залишилося півтори тисячі абонентів.