На Дніпропетровщині СБУ затримала диверсанта, що готував серію терактів (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, у рамках розпочатого кримінального провадження контррозвідка СБУ встановила причетність до протиправної діяльності злочинного угруповання громадянина України 1958 р.н., який підтримував тісні зв’язки з бойовиками «ДНР» та отримував від них завдання.

За результатами обшуків у помешканні затриманого виявлено боєприпаси до автоматичної зброї та гранати.

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