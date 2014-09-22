На Дніпропетровщині автобус з бійцями АТО злетів у кювет, загинули двоє, 12 - поранені

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, 20 вересня о 02.10 на автодорозі «Дніпропетровськ-Нікополь» під час слідування через село Дмитрівка Нікопольського району автобус, який перевозив із зони АТО в Донецькій області 34 бійців спецбатальйону «Шторм», з’їхав в кювет та перекинувся.

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ДТП спричинив водій автобуса, який заснув за кермом та втратив керування автотранспортним засобом.

В результаті аварії загинули два інспектори батальйону «Щторм», ще 12 працівників вказаного підрозділу з травмами були доставлені до лікарні.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції вказаної статті, зловмиснику може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.