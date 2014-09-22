У Полтаві евакуювали ОДА після "замінування"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської ОДА, з будівлі евакуювали всіх працівників.

На місці працює слідчо-оперативна група міліції, працівники ДСНС, працівники ДАІ перекрили рух прилеглими до будівлі вулицями.

Читайте такожБільшість повідомлень про "замінування" у Києві надходять з окупованих міст на ДонбасіЯк повідомляв УНІАН, 17 вересня будівлю Полтавської ОДА та облради невідомі «мінували» двічі. Після перевірок вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Сьогодні начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Полтавської облдержадміністрації Віктор Стеблянко повідомив, що одне з недавніх повідомлень про замінування будівлі під час проведення сесії облради було зроблено телефоном з Донецької області.