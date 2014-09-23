Луганськ не може повністю відновити енергопостачання через слабку напругу - міськрада

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради з посиланням на першого заступника мера Маноліса Пілавова, на сьогоднішній день основним завданням залишається повноцінне забезпечення водою всіх районів міста.

"Говорити про повномасштабне підключення житлового фонду до електропостачання не доводиться, поки з необхідних 200 МВт ми отримуємо на місто лише 40. Тому в даний момент на першому місці залишаються стратегічні об'єкти. До речі, нам вдалося подати світло в більшість будинків, обладнаних електроплитами (з 58 існуючих проблемними залишаються 5). За іншими напрямками міські комунальні підприємства практично ввійшли до штатного режиму роботи", - зазначив Пілавов.

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За його даними, зараз йде системна підготовка міста до опалювального сезону. Будинки та соціальні об'єкти практично готові прийняти теплоносій, побоювання викликають ті будівлі, що постраждали під час обстрілів, але ми працюємо над усуненням аварійних ситуацій.