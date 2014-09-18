У Луганську тривають відновлювальні роботи, з міста вивозять сміття

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради з посиланням на першого заступника мера Луганська Маноліса Пілавова, керівники міських комунальних підприємств запевнили, що всі роботи з відновлення нормального життєзабезпечення Луганська, а також із підготовки до майбутнього опалювального сезону ведуться згідно з планом і поступово входять у штатний режим.

Читайте такожУ Луганську оголошено збір депутатів міськрадиПілавов окремо звернувся до директора КП «Центр утилізації відходів» із вимогою приділити особливу увагу ліквідації звалищ і вивезенню сміття з території Луганського аграрного університету, оскільки найближчим часом там буде відновлено навчальний процес.

Читайте такожУ Луганську бойовики погрожують "націоналізувати" підприємства, що не сплачують "данину"Окрім цього, заступник мера розпорядився в п'ятницю, 19 вересня, надати весь комунальний вантажний транспорт, не задіяний у екстрених роботах, в розпорядження «Центру утилізації відходів» для масового вивезення будівельного й побутового сміття, ліквідації звалищ, у тому числі й стихійних, зі усієї без винятку території міста.

Пілавов також додав, що міська влада звертається до всіх жителів, до комітетів самоорганізації населення з проханням допомогти комунальникам із завантаженням сміття, оскільки робочих рук не вистачає.