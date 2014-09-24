Під Донецьком виявлено масове поховання з табличкою "Загинули за путінську брехню"

Про це повідомляє ТСН.

Скільки людей там поховано, наразі не відомо. На могилах встановлені таблички з написом: "загинули за путінську брехню".

Проте, ким встановлена ця табличка невідомо, як, власне, невідомо, і хто похований у цій могилі.



Відзначається, що у зв'язку із зірваними домовленостями про перемир'я ОБСЄ планує збільшити кількість спостерігачів на сході України в чотири рази – до 350.

Читайте такожРосійські військові на Донбасі скидають трупи своїх солдатів у шахти - Тимчук

Як повідомляв УНІАН, вчора бойовики відкрили вогонь по представниках ОБСЄ на Луганщині.