Під Донецьком виявлено масове поховання з табличкою "Загинули за путінську брехню"
10:55, 24 вересня 2014Суспільство
0 0оновлено
Жителі селища Нижня Кринка, яке раніше обстріляли бойовики, в Донецькій області, показали спостерігачам ОБСЄ стихійне поховання.
REUTERS
Про це повідомляє ТСН.
Скільки людей там поховано, наразі не відомо. На могилах встановлені таблички з написом: "загинули за путінську брехню".
Проте, ким встановлена ця табличка невідомо, як, власне, невідомо, і хто похований у цій могилі.
Скріншот ТСН
Відзначається, що у зв'язку із зірваними домовленостями про перемир'я ОБСЄ планує збільшити кількість спостерігачів на сході України в чотири рази – до 350.
Читайте такожРосійські військові на Донбасі скидають трупи своїх солдатів у шахти - Тимчук
Як повідомляв УНІАН, вчора бойовики відкрили вогонь по представниках ОБСЄ на Луганщині.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter