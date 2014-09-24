На Луганщині бойовики обстріляли представників ОБСЄ

Про це повідомляється на Facebook-сторінці прес-центру групи.

Між тим, під час одного із обстрілів підрозділу, який охороняє міст через річку Сіверський Донець, було обстріляно представників ОБСЄ, які під час інциденту теж були в місці обстрілу.

Читайте такожБойовики продовжують активний штурм аеропорту в Донецьку"З метою збереження життя і здоров’я особового складу та представників місії військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Центру військово-політичних досліджень, за добу бойовики обстріляли позиції сил АТО більше 50 разів.