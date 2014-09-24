На Луганщині бойовики обстріляли представників ОБСЄ
10:09, 24 вересня 2014Політика
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Вчора, протягом дня на Луганщині бойовики обстріляли війська оперативного командування "Північ" 5 разів, один із яких з мінометів, чотири – зі стрілецької зброї великого калібру.
REUTERS
Про це повідомляється на Facebook-сторінці прес-центру групи.
Між тим, під час одного із обстрілів підрозділу, який охороняє міст через річку Сіверський Донець, було обстріляно представників ОБСЄ, які під час інциденту теж були в місці обстрілу.
Читайте такожБойовики продовжують активний штурм аеропорту в Донецьку"З метою збереження життя і здоров’я особового складу та представників місії військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь", - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, за даними Центру військово-політичних досліджень, за добу бойовики обстріляли позиції сил АТО більше 50 разів.
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