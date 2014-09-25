По всьому Донецьку лунають потужні артилерійські вибухи

Як повідомили УНІАН у міськраді Донецька, практично у всіх районах, а особливо у Київському та Куйбишевському, чути потужні артилерійські вибухи.

Читайте такожУ Донецьку ситуація напружена: чутно вибухи, шквальний вітер пошкодив лінії електропередач"Системи життєзабезпечення міста працюють. Аварійні бригади энергопостачальних підприємств відновлюють пошкоджені мережі у всіх районах і докладають максимум зусиль, щоб відновити енергопостачання споживачів", - відзначили в міськраді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку ведуться роботи з відновлення руйнувань, яких завдав місту вчорашній ураган.