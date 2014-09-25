По всьому Донецьку лунають потужні артилерійські вибухи
13:35, 25 вересня 2014Суспільство
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Станом на 12:30 четверга в Донецьку спостерігається вкрай напружена обстановка.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у міськраді Донецька, практично у всіх районах, а особливо у Київському та Куйбишевському, чути потужні артилерійські вибухи.
Читайте такожУ Донецьку ситуація напружена: чутно вибухи, шквальний вітер пошкодив лінії електропередач"Системи життєзабезпечення міста працюють. Аварійні бригади энергопостачальних підприємств відновлюють пошкоджені мережі у всіх районах і докладають максимум зусиль, щоб відновити енергопостачання споживачів", - відзначили в міськраді.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Донецьку ведуться роботи з відновлення руйнувань, яких завдав місту вчорашній ураган.
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