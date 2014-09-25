У Донецьку наводять лад після урагану та все ще чути постріли

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

«Ніч у Донецьку пройшла без активних військових дій. Починаючи з 4.00 ранку у багатьох районах чути поодинокі залпи з важких гармат. Станом на 10.00, обстановка в Донецьку стабільно напружена», - сказано в повідомленні. При цьому у міськраді відзначили, що комунальні служби прибирають місто після вчорашнього урагану – вивозять повалені дерева і вітки, що впали, аварійні бригади підприємств відновлюють пошкоджені комунікації.

За минулу добу у місті було відновлено енергопостачання більш ніж 100 підстанцій, знеструмлених через негоду. На ранок четверга ще залишаються у роботі 29 трансформаторних підстанцій.

Читайте такожСитуація в Донецьку напружена, в Київському районі чути залпи - міськрадаРемонтні бригади підприємства «Донецькміськгаз» продовжують відновлювати газові мережі, пошкоджені поваленими деревами, – зафіксовано понад 10 таких випадків практично в усіх районах міста. Тому у місцях проведення аварійних робіт можливі короткочасні відключення від газопостачання. У міськгазі констатували, що на сьогодні без газопостачання у Донецьку залишаються 977 абонентів і 28 підприємств.

Громадський транспорт працює в місті у штатному режимі. Але через повалені дерева не здійснюється рух тролейбусів №14, за скороченими маршрутами працюють два трамвайні маршрути: №16 - до вулиці Петровського і №1 - до вул. Економічної.