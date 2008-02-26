У порту Іллічівська буксир зіткнувся з теплоходом

На Одещині, в морському торговельному порту Іллічівськ, морський буксир “Аргус”, який прямував у басейн №1 для швартування теплоходу “Себа М” (прапор Ліван) до причалу №21/22, внаслідок відмови двигуна навалився на носову частину теплоходу ”Євантія” (прапор Мальта), що стояв біля причалу №19.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, постраждалих, водотечі корпусів судна і буксира, загрози судноплавству та навколишньому середовищу немає. ”Євантії” дозволено здійснювати завантаження. Створюється комісія для розслідування даного випадку. Ситуація перебуває під контролем Одеського морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС.