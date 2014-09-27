У Херсонській області водії фур перекрили дорогу в Крим

З суботи, 27 вересня, введені нові правила перетину адмінкордону з Кримом, а у водіїв фур, які простояли на адмінкордоні в пробці кілька днів, немає необхідних документів, повідомляє місцеве видання Типовий Херсон.

Раніше ЗМІ писали, що через перевірки російських окупантів на адмінкордоні створюються величезні черги на виїзді з материкової України.

Читайте такожНа в'їзді в Крим - черга вантажівок з продуктами довжиною 14 кілометрівХерсонська митниця повідомляла, що з 27 вересня вступає в силу Закон України від 12 серпня 2014 № 1636-VII "Про створення вільної економічної зони Криму і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України". Згідно з ним, встановлюється правовий режим економічної діяльності фізичних і юридичних осіб, у тому числі особливий порядок застосування норм регуляторного, податкового та митного законодавства України, а також особливий режим внутрішньої і зовнішньої міграції фізичних осіб.

Напередодні херсонські митники заявили, що вони зі свого боку створили якісні умови для митних формальностей та митного оформлення товарів і транспортних засобів за новими правилами.