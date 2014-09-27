У Києві люди з інвалідністю провели Марш миру та закликали поранених військових не падати духом (фото, відео)

Сьогодні в Києві люди з особливими потребами пройшлися "Маршем миру" Хрещатиком. Вони просили об’єднану Європу тиснути на Росію, щоби зупинити війну на Сході, через яку гинуть і залишаються інвалідами сотні молодих українців, йдеться в сюжеті ТСН.

Ця акція ще й на підтримку бійців АТО, які повернулися з війни без рук і ніг.

Це вперше за історію України така кількість людей з особливими потребами зібралася на Хрещатику. Спинальники, незрячі, інваліди по слуху. Люди з різними вадами хочуть, щоб їх почув світ. Вони просять зупинити війну, яка калічить сотні українців.

Ця хода ще й спосіб сказати військовим, які повернулись зі сходу інвалідами, що життя попри все тільки починається. Головне - не падати духом.

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Мирну ходу очолює легендарна лижниця і біатлоністка Людмила Павленко. Це вона на початку російської агресії, на закритті параолімпіади в Сочі вийшла з написом "Мир". Російські правоохоронці намагалися зірвати цей напис і український вінок. Успішна спортсменка нині хоче сказати хлопцям, які через війну стали інвалідами, що усі перешкоди реально подолати.

У інвалідів в Україні дуже багато проблем. Навіть головну вулицю країни важко назвати безбар'єрною. Але вони того і вийшли, щоб сказати, що хочуть вільно заходити в транспорт, мати роботу, купувати ліки, водити дітей до звичайної школи. Чути, що говорить президент, і бачити, що роблять чиновники для інвалідів.

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Бо коли солдат після мінометного обстрілу не хоче жити далі, бо в цій країні без ніг ти в'язень власного помешкання, ця країна має терміново змінюватися.