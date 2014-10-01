Декани Донецького університету саботують переїзд ВНЗ до Вінниці

Про це повідомив журналіст "Новостей Донбасса".

Сьогодні, 1 жовтня, декан фізичного факультету Каргін Анатолій Олексійович, зібрав студентів фізичного факультету і розповідав їм, як вони будуть вчитися в Донецьку в залежності від бойових дій. За його словами, вже є розклад занять для студентів. Декан сказав, що весь склад працівників фізичного факультету залишається працювати в Донецьку і нікуди не їде. Пояснив, що нікуди їхати не можуть, бо фахівці не зможуть проводити лабораторні заняття.

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Також сьогодні декан математичного факультету Андрієнко Володимир Миколайович, зібрав студентів і заявив, що вони нікуди не поїдуть, що всі викладачі залишаються в Донецьку, а заняття розпочнуться з понеділка, 6 жовтня.

Ніхто не сказав про наказ МОН про переведення ДонНУ до Вінниці, ні студентам, ні викладачам. Розмови велися про ставки, розподіл ставок, розклад занять та інше.