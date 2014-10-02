У Харкові огородили постамент знесеного пам’ятника Леніну

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Ігоря Балуту.

«Одні підходять і пишуть на постаменті «Фашизм не пройде», інші пишуть - «Ленін – фашист» і так далі. Час це закінчувати. Площа Свободи повинна бути площею Свободи. Тому навколо постаменту встановлено будівельні ліса, щоб не було бажання прийти і щось написати, зробити так зване «послання народові», - сказав Балута.

У той же час він звернув увагу на те, що Харківська міська рада не береже пам'ятники радянського режиму. «Той же пам'ятник Героям Революції, який демонтували з площі Конституції напередодні Євро-2012. Його мали зібрати і встановити в сквері на ХТЗ. Де він тепер? Потім Алея комсомольців. Молоді люди, які боролися з фашизмом, були героями. А Макаренко кому заважав? Тому говорити про те, що до пам'ятників радянського режиму дуже дбайливо ставиться міська рада, абсолютно не доводиться», - зауважив Балута.

Читайте такожУ Харкові біля постаменту знесеного пам’ятника Леніну стались сутичкиНа його думку, розпорядження про демонтаж пам’ятника Леніну на площі Свободи було підписано без порушення закону з метою врегулювання ситуації навколо пам'ятників епохи тоталітаризму на підставі Закону України «Про охорону культурної спадщини» та на виконання Указу президента України від 12 червня 2009 року «Про додаткові заходи щодо увічнення пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні», керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

«Харківська обласна державна адміністрація вважає, що Володимир Ілліч Ленін причетний до репресій, які відбувалися на території України під час Громадянської війни і після неї», - зазначив Балута.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня у Харкові на площі Свободи знесли пам’ятник Леніну, який вважається найбільшим в Україні. Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що харківська міська влада відновить монумент.

Сьогодні, 2 жовтня, вночі навколо пам’ятника було встановлено будівельне риштування. Харківська міськрада заявила про створення експертної групи, яка займається оцінкою ушкоджень знесеного пам'ятника Леніну на площі Свободи.