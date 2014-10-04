Бойовики обстріляли Будинок культури у Щасті під час одруження
16:46, 04 жовтня 2014Суспільство
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Сьогодні бойовики обстріляли Будинок культури в Щастя в момент церемонії одруження.
REUTERS
Як повідомляє "Інформатор", вогонь вівся з міномета.
Одна міна потрапила в Будинок культури в момент обряду одруження. Ще одна міна влучила в будівлю супермаркету «Спар».
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Крім того, міни потрапили у двір школи, на автостоянку і район автостанції. Є постраждалі. За даними джерела, в місті працює корегувальник вогню бойовиків "ЛНР".
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