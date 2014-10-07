ЗМІ: Російський школяр попросив політичного притулку у США через сексуальну орієнтацію

Як повідомили у Центрі із захисту прав іммігрантів штату Мічиган, російський школяр брав участь у програмі Futute Leaders Exchange (FLEX), але після її закінчення не був всиновлений, а вирішив залишитися у США самостійно, пише РБК.

Як розповіла представник центру Сьюзен Рід, що представляє інтереси підлітка, він «боявся повертатися додому», побоюючись, що на батьківщині зазнає переслідувань через свою сексуальну орієнтацію, у зв'язку з чим був поміщений у систему опіки.

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Раніше ТАСС із посиланням на анонімні дипломатичні джерела повідомляло, що хлопчик нібито був усиновлений одностатевою парою. Сьюзен Рід з цього приводу заявила: «Орієнтація сім'ї, куди була поміщена дитина, абсолютно неважлива».

За інформацією газети «Коммерсантъ», школяр очікує рішення суду про надання йому притулку. Він також звернувся до суду із проханням достроково визнати його повнолітнім, що дозволить йому самостійно обирати місце проживання.

Вчора, 6 жовтня, повідомлялося, що Росія вийшла із тривалої американської програми з обміну студентами старшої школи після того, як російський підліток, який подружився із гей-парою, попросив притулку в США на тій підставі, що вдома він зіткнувся з переслідуванням його як гомосексуаліста

FLEX - некомерційна програма обміну для старшокласників, яка щорічно проводиться на території СНД від 1992 року. З її допомогою близько 8 тис. російських школярів відвідали США, але американські школярі не відправляються в Росію. Програма повністю фінансується урядом США