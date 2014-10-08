На Дніпропетровщині спіймали грабіжників, що видавали себе за "Правий сектор"

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Згідно з повідомленням, затримання здійснила самооборона Покровського району спільно зі спецпідрозділом "Кривбас".

Угрупування діяло на території Великоновосілківського району Донецької області.

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Під час огляду автомобілів угрупування, що були зупинені на блокпосту, було вилучено гранату «Ф-1» з запалом, газовий пістолет з магазином, два автомати та 5 магазинів до них. В автомобілі «Таврія» були виявлені два магазини до автомату Калашникова без маркування.

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Як повідомили у ВЗГ ГУМВС України в Дніпропетровській області обставини отримання зброї затриманими з’ясовуються. Наразі трьом чоловікам вручені письмові повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі на строк від 3-х до 7 років. Винних осіб взято під варту.