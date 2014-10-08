40% військових з посттравматичним стресом після боїв не можуть повернутися у зону АТО
40% військових, які після участі у бойових діях в зоні АТО мали психологічні проблеми та потребували лікування, не можуть зараз повернутися на Схід.
Про це ефірі Громадського повідомив головний лікар клініки психіатрії Головного військового госпіталю при Міноборони Олег Друзь.
За його словами за час проведення Антитерористичної операції лікування у психіатрії пройшли близько півтори тисячі військовослужбовців. Ті, хто на думку лікарів, потребують продовження лікування, залишаються на амбулаторному лікуванні.
«Потім вони повертаються до нас на повторне обстеження і потім ми остаточно приймаємо рішення», – розповів Друзь.
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Він також відзначив, що посттравматичний синдром, на який страждають учасники бойових дій піддається лікуванню, але в різних людей це може зайняти різну кількість часу.
«Є випадки, коли він тривав 30 років», – зазначив він.