40% військових з посттравматичним стресом після боїв не можуть повернутися у зону АТО

Про це ефірі Громадського повідомив головний лікар клініки психіатрії Головного військового госпіталю при Міноборони Олег Друзь.

За його словами за час проведення Антитерористичної операції лікування у психіатрії пройшли близько півтори тисячі військовослужбовців. Ті, хто на думку лікарів, потребують продовження лікування, залишаються на амбулаторному лікуванні.

«Потім вони повертаються до нас на повторне обстеження і потім ми остаточно приймаємо рішення», – розповів Друзь.

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Він також відзначив, що посттравматичний синдром, на який страждають учасники бойових дій піддається лікуванню, але в різних людей це може зайняти різну кількість часу.

«Є випадки, коли він тривав 30 років», – зазначив він.