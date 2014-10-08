Юдеї сьогодні розпочали святкувати Суккот



Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України, у 15-ий день місяця Тішрей юдеї відзначають одне з трьох найважливіших свят - Суккот. Цього року цей день припав на 9-16 жовтня, але за традицією його починають відзначати із заходом сонця напередодні – 8 жовтня. Це свято встановлене на згадку блукання єврейського народу в пустелі після виходу з єгипетської неволі у пошуках Обіцяної землі.

Суккот, або Свято кущів, триває 7 днів. У цей час, за традицією, слід виходити з будинку і жити в сукке (шатрі, кущі), згадуючи про блукання євреїв в пустелі.

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Перших два дні свята вважаються «повними святами». За ними йдуть так звані «будні свята», коли юдеям дозволяється виконувати багато повсякденних справ. Після завершення Суккоту у юдеїв одразу йде свято Сімхат-Тора (його ще називають Днем радості Тори).

Свято Суккот разом з двома іншими - Песах та Шавуот - мають загальну назву „Шалош регалим”, тобто „Три дні для паломництва”. Така назва пов’язана з вміщеним у книзі Вихід (Шмот) приписом, згідно з яким кожен чоловік повинен тричі на рік явитися перед лицем Господа, тобто здійснити паломництво до Єрусалимського Храму.

Слово «суккот» з івриту - це множина від єврейського слова, що означає «шалаш».