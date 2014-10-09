В Україні значно зріс попит на оренду житла через переселенців з Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив президент Асоціації спеціалістів з нерухомості України (АСНУ) Сергій Злидень.

«Дуже велика вимушена міграція населення відбулася вглиб країни, і ця міграція формувала попит в основному в економ-сегменті оренди. В основному ми побачили дуже великий сплеск попиту в прилеглих областях - це Запорізька, Дніпропетровська та Харківська області, а також Київ. Далі за Києвом йде Львів», - сказав Злидень.

Присутній на прес-конференції голова комітету зі статистики та аналітики АСНУ Едуард Бразас зазначив, що великий попит з боку переселенців підштовхнув до збільшення вартість оренди житла в цих регіонах.

«Це дало змогу цінам за короткий період у 2-3 місяці збільшитися на 15-20%», - наголосив він.

За його словами, вплив переселенців на ринок купівлі-продажу житлової нерухомості був дуже незначним.

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