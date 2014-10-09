Під Верховною Радою горить джип - очевидці (фото, відео)
15:09, 09 жовтня 2014Суспільство
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Через густий дим на дорозі утворився затор.
Під ВР загорівся позашляховик / Скріншот
Біля Верховної Ради на вулиці Грушевського з невідомих причин загорівся позашляховик Мазда.
Про це повідомили очевидціз-під парламенту.
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Через густий дим на дорозі утворився затор. На даний момент інформації про потерпілих немає.
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