У Шахтарську знайдені тіла сімох українських десантників

Про це повідомляє пошукова місія на сайті організації "Народна пам'ять". "У розгромленому місті фахівцям вдалося виявити тіла сімох українських десантників. Вони були прикопані - імпровізована братська могила. На рукавах хлопців були прив'язані жовті стрічки.", - наголошується в повідомленні.

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Учасники пошукової місії повідомляють, що особистість одного із загиблих вже можна встановити - при ньому були виявлені документи.

Учасникам місії вже вдалося знайти останки 150 українських військових.