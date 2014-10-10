У Шахтарську знайдені тіла сімох українських десантників
12:50, 10 жовтня 2014Суспільство
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У місті Шахтарськ Донецької області знайдено тіла сімох українських десантників.
REUTERS
Про це повідомляє пошукова місія на сайті організації "Народна пам'ять". "У розгромленому місті фахівцям вдалося виявити тіла сімох українських десантників. Вони були прикопані - імпровізована братська могила. На рукавах хлопців були прив'язані жовті стрічки.", - наголошується в повідомленні.
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Учасники пошукової місії повідомляють, що особистість одного із загиблих вже можна встановити - при ньому були виявлені документи.
Учасникам місії вже вдалося знайти останки 150 українських військових.
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