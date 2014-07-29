На Донеччині 9 дітей підірвалися на міні - ЗМІ
23:39, 29 липня 2014Суспільство
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В селі Берестове Артемівського району на Донеччині дев'ятеро дітей підірвалися на міні.
На Донеччині 9 дітей підірвалися на мін / прес-центр АТО
Про це повідомив журналіст Мустафа Найєм з посиланням на власні джерела на місці трагедії, повідомляє hromadske.tv.
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Одна дитина загинула, вісім доставлені в дуже важкому стані у лікарню. У багатьох пошкоджені кінцівки та обличчя.
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