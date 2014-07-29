На Донеччині 9 дітей підірвалися на міні - ЗМІ

Про це повідомив журналіст Мустафа Найєм з посиланням на власні джерела на місці трагедії, повідомляє hromadske.tv.

Читайте такожУ Лисичанську на міні підірвалися двоє школярів, один помер

Одна дитина загинула, вісім доставлені в дуже важкому стані у лікарню. У багатьох пошкоджені кінцівки та обличчя.