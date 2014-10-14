У Донецьку залишаються 700 тис. осіб

Про це повідомив заступник міського голови Донецька Костянтин Савінов, передають "Новини Донбасу".

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"За нашими прогнозами, 20% жителів не повернеться, вони влаштувалися і вирішили залишитися в інших регіонах Росії та України. Крім усього іншого, це означає, що власники 30 тис. квартир не будуть платити за опалення та інші послуги ЖКГ. Для бюджету міста це велика прогалина, тому що багато з цих квартир будуть продовжувати опалювати", - заявив Костянтин Савінов.