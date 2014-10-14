У Кабміні пояснили, від чого залежить старт опалювального сезону

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман після завершення урядового антикризового енергетичного штабу, передає прес-служба Кабміну.

Він наголосив, що технічно до опалювального періоду Україна була готова, як планувалося, на 1 жовтня 2014 року.

За його словами, Мінрегіон здійснив перевірку 17 регіонів на їх готовність до зими і підтвердив стовідсоткову технічну готовність до проходження опалювального періоду.

"Якщо будуть несприятливі погодні умови, то буде розпочато опалювальний період в тих регіонах, де такі погодні умови будуть вимагати включення опалення", - сказав Гройсман.

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"Що стосується газу, то за 1 декаду жовтня, як нам звітує НАК "Нафтогаз", споживання йде в межах визначеного ліміту, але зрозуміло, що цьому сприяють погодні умови. Сьогодні я поставив перед ними завдання, що газом, в першу чергу, має бути забезпечене населення і соціальна сфера", - сказав Гройсман.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що встановлені ліміти споживання газу обов’язково мають дотримуватися всіма регіонами, оскільки від цього залежить стабільність проходження опалювального періоду.