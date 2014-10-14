У бійці під Верховною Радою постраждав фотокор Reuters

Так відзначили Покрову пікетники, вимагаючи визнання воїнів УПА та свободи політв'язням, ідеться в сюжеті ТСН.

Мітингувальників підбадьорило рішення президента Петра Порошенка про перенесення свята захисника Вітчизни з 23 лютого на історичний день українського війська – Покрову Богородиці, 14 жовтня.

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Люди вважали, що після цього депутати з першої ж спроби проголосують за визнання УПА воюючою стороною в Другій світовій війні.

Спікер Олександр Турчинов ставив цю пропозицію на голосування 8 разів. Жодного разу законопроект не набрав необхідної підтримки.

Це розлютило мітингувальників знадвору Верховної Ради. У будівлю парламента полетіли петарди й каміння, зчинилася бійка з правоохоронцями.

У сутичках перепадає й випадковим людям. Фотокореспонденту Reuters хтось розсік голову. Лідер "Свободи" Олег Тягнибок спершу взяв на себе відповідальність за поведінку натовпу. Але вже за кілька хвилин від своїх слів відмовився.