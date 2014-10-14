СБУ: Протести строковиків організувало 18-те управління ФСБ
Служба безпеки України заявляє, що викрила та локалізувала чергову провокацію ФСБ.
Військовослужбовці Національної гвардії, які вчора вийшли протестувати під АП, стали жертвами ляльководів з іноземної спецслужби, сказав радник Голови СБУ Маркіян Лубківський в ефірі 5 каналу.
За його словами, СБУ має беззаперечні докази, що вчорашня акція із залученням військовослужбовців Національної гвардії України підбурювалась ззовні, російськими спецслужбами, зокрема 18-им центром ФСБ, який планує та намагається організувати інформаційні атаки проти України.
Лубківський підкреслив, що протестні акції, за задумом ляльководів, планувалися в Харкові, Херсоні, Миколайкові, Запоріжжі, Одесі, Вінниці, Дніпропетровську та Павлограді.
«Ідея була зробити ці акції масовими, але завдяки спільним діям Служби безпеки України та Міністерству внутрішніх справ їх вдалось упередити та нейтралізувати», - сказав Лубківський.
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Лубківський розповів, що провокація з Нацгвардійцями підбурювалась через соціальну мережу «ВКонтакте». Через групи "Сопротивление Новороссии» і «Антимайдан» протягом останніх тижнів поширювалась заклики до протесту проти "нацистського маршу", проти «бандерівського свавілля» тощо.
Виявлено декілька найбільш активних груп: «Жизнь солдата», «ДМБ Солдати», «Клуб78497335» тощо.
Радник голови СБУ розповів, що адміністраторами цих груп є громадяни Російської Федерації, в основному із Санкт-Петербурга - «Ксенечка Федорова», «Александр advokat Уланев» та інші.
«Строковики виявилися просто жертвами цієї провокації. Ми просимо бути максимально обережними. Йдіть з цієї мережі («ВКонтакте»)», - закликав Лубківський.