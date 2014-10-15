Затримано міліціонера-зрадника, який передавав бойовикам інформацію про сили АТО

Контррозвідка Служби безпеки України затримала колишнього співробітника Дружківського райвідділу міліції в Донецькій області, громадянина України «Щ», який вступив до лав незаконного збройного формування терориста на прізвисько "Десант".

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

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Встановлено, що зловмисник, 1989 р.н., постачав продукти харчування, збирав та передавав інформацію про кількість та місця дислокації військ Збройних сил України та Національної гвардії, займався антиукраїнською агітацією.

Крім того, СБУ затримала двох стрілків-розвідників незаконного збройного формування "Дружок" терориста на прізвисько "Сокіл". Так, громадянин України «Б» з позивним "Льоня", 1980 р.н., та його поплічник «З» із позивним "Руслан", 1985 р.н., брали активну участь у бойових діях проти сил АТО, збирали та передавали відомості щодо місць дислокації українських військових.

Тривають оперативно-слідчі дії, зазначається в повідомленні.