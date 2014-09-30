Російські агенти намагаються визначити місця дислокації української армії - прикордонники
Росія також продовжує вести активну радіорозвідку.
Російська Федерація продовжує вести активну радіо- та агентурну розвідкуна кордоні з Україною.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.
«На українсько-російському кордоні не припиняється активна радіо- та агентурна розвідка ЗС РФ з метою визначення місць дислокації українських військових підрозділів», - йдеться в повідомленні.
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У той же час бойовики ведуть повітряну розвідку поблизу Маріуполя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Вчора о 19:45 на ділянці кордону під Маріуполем в районі населених пунктів Ялта – Талаківка на висоті до 1500 м було виявлено 1 безпілотник, який повернувся на контрольовану терористами територію», - заявив він.