Справу про вбивство журналіста Веремія хочуть перекваліфікувати в "хуліганку" - журналіст

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук журналіст Богдан Кутєпов.

"У справі забитого тітушками до смерті журналіста Веремія хочуть відбутися "хуліганкою". Одного зі вбивць суддя взагалі відпустив з-під домашнього арешту. І засідання поки закриті... А захищає цього садиста (і це дуже добре видно на відео) той самий адвокат, який колись захищав... самого Вадима Титушка, який потім і дав назву знаменитому спортивно-культурному руху", - написав він.

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19 лютого 2014 року під час протистояння "тітушки" вбили журналіста В'ячеслава Веремія.

2 квітня працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України затримали одного з учасників угруповання, причетного до вбивства кореспондента газети "Вести" В’ячеслава Веремія.