Синоптики обіцяють завтра один із останніх теплих осінніх днів

17 жовтня температура повітря у південній частині України сягатиме +22 градусів, а на північному сході ввечері вже стане холодніше - до +6 +8 градусів, повідомляє Opogode.ua.

На решті території протягом дня очікується +10+17 градусів.

Дощі можливі в більшості областей України, у Криму вночі можливі сильні опади. А у денні години в центральних областях і в південній частині буде переважати суха погода.

У західній частині очікуються дощі. Температура повітря вночі +8 +13, вдень +10+16 градусів.

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У північних областях дощі чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря вночі +9+13, вдень +10+16, ввечері похолодає місцями до +6+ 10 градусів.

У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі +9+13 градусів, вдень +11+17 градусів.

На сході України вночі пройдуть дощі, вдень буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +7+12, вдень +10+15 градусів.

У південній частині вночі очікуються дощі, в Криму - сильні опади, вдень буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +10+16, вдень +14+22 градуси.

У Києві очікується волога погода, але без істотних опадів. Температура повітря вночі +10+12, вдень +13+15 градусів.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.