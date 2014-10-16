Лукашенко готовий прийняти у Білорусі всіх українців, які захочуть переїхати

Із такою заявою білоруський лідер виступив на зустрічі з керівництвом «Мотор Січі».

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«Прошу, щоб ви не виходили з нинішньої ситуації, ось важкувато десь в Україні, треба через Білорусь працювати з Росією. Я це навіть не приховую, це правильно. Я і президенту Росії сказав: «Буду запрошувати всіх українців, які до мене приїдуть, жити, працювати з нами, через нас з вами. І ви повинні це розуміти», – цитує білоруського президента агентство «БелТА».

За його словами, про це знає і керівництво України. «Я їм про це теж казав. І коли вони намагалися зі мною сперечатися, я дуже жорстко на це реагував», – сказав Олександр Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, кількість внутрішніх переселенців в Україні зросла до 413 тис.