Кількість внутрішніх переселенців в Україні зросла до 413 тисяч

Про це повідомляють у прес-службі ДСНС. "Загальна кількість громадян, переселених з Криму становить 18 740 тис. осіб, у тому числі 5270 дітей, 1326 інвалідів і літніх людей", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Донецьку область доставлена гуманітарна допомога ООН

З району проведення АТОв інші регіони переселені 365 тис. 541 осіб, у тому числі 113 тис. 274 дитини, 73 тис. 431 інвалідів та людей похилого віку (в тому числі тимчасово переміщених в межах Донецької області - 58 тис. 47 осіб). Всього тимчасово розміщені 384 281 тис. осіб, у тому числі 118 тис. 544 дитини, 74 тис. 757 інвалідів і літніх людей.

"З урахуванням тимчасово переміщених в межах Луганської області (за повідомленням Луганської обласної державної адміністрації - 28 тис. 812 осіб), загальна кількість внутрішньо переміщених осіб становить 413 тис. 93 людини", - наголошується в повідомленні.