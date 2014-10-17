Бойовики знову почали обстрілювати околиці Щастя, на трасі Бахмутка ситуація напружена

На Луганщині ситуація на постах гвардійців, розблокованих напередодні на трасі Бахмутка, залишається напруженою, бойовики продовжують наносити удари по околицях Щастя, повідомляє ТСН.

Після нетривалого затишшя на передовій силовиків, яка знаходиться за Щастям, пізно вночі знову почалися обстріли. Важкою залишається ситуація і на позиціях силовиків на Бахмутці, однак, за словами бійців, ніч минула спокійно.

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Регіон досить нестабільний: з одного боку, частина території контролюється бойовиками, а частина - українськими військовими, а з іншого - дуже багато місцевих жителів "зливають" інформацію бойовикам щодо розташування позицій сил АТО.

У той же час, люди переживають, що бойовики дуже скоро зможуть прорватися ближче до Лисичанська та Сєверодонецька, особливо напередодні виборів вони очікують масових провокацій.