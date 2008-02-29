Справа про вбивство Кушнарьова зависла

Адвокат Дмитра Завального, обвинуваченого в убивстві з необережності народного депутата Євгена Кушнарьова і незаконному носінні вогнепальної зброї, вчора повідомив, що суд визнав незаконною ухвалу про порушення кримінальної справи за однією з двох статей звинувачення, пише "Коммерсантъ-Україна". Рішення за скаргою Дмитра Завального Червонозаводський районний суд Харкова ухвалив 27 лютого. На оголошенні рішення був присутній тільки адвокат пана Завального Володимир Олевський. Вчора він розповів, що суд визнав незаконною ухвалу прокуратури Харківської області про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст. 263 КК ("незаконне зберігання і носіння вогнепальної зброї") відносно Дмитра Завального і відмінив його.

Нагадаємо, Євген Кушнарьов був смертельно поранений в живіт на полюванні в Ізюмському районі Харківської області 16 січня 2007 року. Наступного дня він помер. В кінці грудня 2007 року прокуратура Харківської області оголосила про закінчення слідства у справі про загибель народного депутата. Звинувачення у вбивстві з необережності (ч. 1 ст. 119 КК) було пред`явлене помічникові депутата Верховної ради V скликання Дмитра Шенцева Дмитру Завальному. За версією слідства, випущена ним з карабіна Benelli Argo куля рикошетом влучила в Євгена Кушнарьова. Також панові Завальному було пред`явлено звинувачення в незаконному зберіганні і носінні вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 КК) – вказаний карабін належав батьку Дмитра Завального і був зареєстрований на його ім`я. У грудні 2007 року адвокат Дмитра Завального оскаржив законність порушення кримінальної справи за другою статтею.

Вирішальним аргументом на користь обвинуваченого 27 лютого стала нотаріально завірена заява Завального-старшого, в якій він підтвердив, що давав синові усну згоду на носіння і зберігання свого карабіна Benelli Argo. "Оскільки у Дмитра Завального є дозвіл на аналогічний карабін Benelli Argo і батько дав йому усну згоду на використання своєї зброї, то могло йтися тільки про адміністративне порушення", - сказав адвокат Дмитра Завального Володимир Олевський. На його думку, адміністративне порушення полягало в тому, що батько і син Завальні не зареєстрували передачу зброї в міліції. "Але оскільки термін адміністративного покарання – два місяці, то в даному випадку суд просто відмінив ухвалу про порушення кримінальної справи", - пояснив пан Олевський.

Адвокат потерпілої сторони, В’ячеслав Стовба охарактеризував рішення Червонозаводського суду як "слабке і надумане" і повідомив, що готує апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. "Є певна процедура передачі зброї з рук в руки. Сам Завальний-старший визнав, що міліційного дозволу не було", - пояснив він свою позицію, підкресливши, що передача карабіна без реєстрації у відповідних органах повинна переслідуватися не в адміністративному, а в кримінальному порядку. З думкою пана Стовби погодилися в прокуратурі Харківської області. "Я цю справу порушував. І вважаю, що порушив його законно. На мою думку, потрібно подавати апеляцію", - заявив заступник начальника слідчого відділу прокуратури області Олександр Глушков.

Рішення суду першої інстанції має бути оскаржене протягом семи днів. Сама справа про загибель Євгена Кушнарьова до розгляду скарги сторони потерпілого і прокуратури в апеляційному суді вважається призупиненою і не може бути передана до суду, зазначає видання.