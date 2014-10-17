На Україну насувається шторм і арктичний холод

В Україні очікується похолодання до +4+9 градусів. Найтепліше буде у західних областях і на півдні + 9+15 градусів. Але в неділю також суттєво похолодає і в південній частині, повідомляє «Оpogode».

У суботу, 18 жовтня, дощі найбільш вірогідні на заході та півдні, а в Криму та на Донбасі опади будуть сильними. У суботу в більшості областей України вітер посилиться до штормових значень, а в морях можливий шторм. У неділю, 19 жовтня, скрізь запанує суха ясна погода, вітер стихне, але буде холодно.

У західній частині очікуються дощі. Температура повітря вночі +3+9, вдень +9+16 градусів.

У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря суттєво знизиться: 18 жовтня вночі очікується +2+7, а 19 жовтня - 0-5 градусів морозу, вдень +4+10 градусів.

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У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі +2+7, у неділю будуть заморозки 0-3 градуси, вдень +5+12 градусів.

На сході України буде переважати суха погода, однак на Донеччині 18 жовтня пройдуть дощі, місцями сильні дощі і штормовий вітер. Температура повітря вночі в суботу складе +7+12, а в неділю очікуються заморозки 0-4 градуси, вдень +4+12 градусів.

У південній частині 18 жовтня очікуються дощі, місцями в Криму і на Донбасі сильні опади і штормовий вітер. 19 жовтня буде переважати суха погода. Температура повітря протягом доби у суботу складе +10+16, а 19 жовтня вночі +1+6, вдень +4+12 градусів.

У Києві у вихідні очікується малохмарна суха погода. Температура повітря суттєво знизиться. Протягом доби 18 жовтня вона складе +4+10 градусів, 19 жовтня вночі 2-5 градусів морозу, вдень потеплішає до +7+12 градусів.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с, 18 жовтня пориви 15-20 метрів в секунду.