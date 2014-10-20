У Мелітополі вибухнув газ в житловому будинку, троє людей загинули

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, вибух стався о 21.50 19 жовтня по вул. Февральській, 233 у п’ятиповерховому житловому будинку, у квартирі на третьому поверсі.

Внаслідок вибуху загинуло троє осіб та 1 особу у важкому стані госпіталізовано до міської лікарні.

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Врятовано одну особу. З будинку тимчасово відселено до профілакторію та родичів 30 мешканців.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.