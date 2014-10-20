У Мелітополі вибухнув газ в житловому будинку, троє людей загинули
09:23, 20 жовтня 2014Суспільство
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У Мелітополі внаслідок вибуху газу в житловому будинку загинуло троє осіб, одну травмовано.
Внаслідок вибуху газу в Мелітополі загинули три людини / ria-m.tv
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, вибух стався о 21.50 19 жовтня по вул. Февральській, 233 у п’ятиповерховому житловому будинку, у квартирі на третьому поверсі.
Внаслідок вибуху загинуло троє осіб та 1 особу у важкому стані госпіталізовано до міської лікарні.
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Врятовано одну особу. З будинку тимчасово відселено до профілакторію та родичів 30 мешканців.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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