Правозахисникам важко отримати дані про масштаб порушень прав людини на Донбасі

Про це заявила директор представництва Amnesty International в Україні Тетяна Мазур, передає радіо "Свобода". "Не існує жодних сумнівів, що позасудові страти та інші звірства вчиняються, але отримати достовірне уявлення про масштаби цих порушень дуже важко. Цілком імовірно, що багато з цих порушень ще не виявлені, а інші навмисно фальсифікуються", – сказала Тетяна Мазур.

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Amnesty International у доповіді "Позасудові страти під час конфлікту в східній Україні" представила результати дослідження, проведеного на Донбасі в кінці серпня і в кінці вересня, та дані, зібрані під час інтерв'ю з жертвами порушень прав людини та їх сім’ями, очевидцями, місцевими посадовцями в Луганській та Донецькій областях, медичними працівниками та комбатантами з обох сторін.