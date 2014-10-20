СБУ затримала бойовика “ДНР”, який готував на Дніпропетровщині три теракти

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

За її словами, затриманий є мешканцем міста Марганець, 1984 року народження.

Під час обшуку на його конспіративній квартирі вилучено 20 кг пластиду у вигляді голови богатиря із вбудованим детонатором, пістолет “ПМ” та посвідчення співробітника “генеральної прокуратури ДНР”, зазначила Гітлянська.

За її словами, затриманий пояснив, що вибухівку йому передали з Донеччини рейсовим автобусом.

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Також затриманий сказав, що його відрядили за вказівкою сепаратистів для здійснення трьох вибухів на Дніпропетровщині, зокрема, на складах паливно-мастильних матеріалів 25-ї аеромобільної бригади, біля Дніпропетровської ОДА та поряд із представницьким корпусом у центрі міста, поінформувала Гітлянська.

Наразі прокуратурою Дніпропетровської області проти затриманого розпочато кримінальне провадження та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.